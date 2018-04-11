Момент кризиса: в США поднялся в воздух "самолет судного дня"

E-4B Nightwatch может находиться в полете целую неделю, при необходимости обеспечивая связь президентского бункера с руководством армии и другими бункерами.

США подняли в воздух самолет E-4B Nightwatch, известный, как "самолет судного дня". Из данных, отраженных на веб-сервисе Flightradar (предназначен для наблюдения за положением воздушных судов в реальном времени) видно, что самолет находится над штатом Индиана.

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Как передают Вести, судно может находиться в полете целую неделю при условии воздушной дозаправки и предназначено как для использования высшим политическим руководством США, так и для использования в качестве "коммуникационного хаба" в случае использования противником ядерного оружия.

В последнем случае самолет связывает президентский бункер с руководством армии и другими бункерами (в случае повреждения коммуникационного оборудования электромагнитным импульсом, следующим сразу за взрывом). В моменты кризиса самолет поднимается в воздух по умолчанию. Пользователи Twitter вспомнили, что видели судно в воздухе "летящим низко в небе после полудня" после атаки террористов на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке 11 сентября 2001-го.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп анонсировал ракетный удар по Сирии.