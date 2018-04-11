Россия пригрозила сбивать ракеты США, выпущенные по Сирии
Россия оставляет за собой право сбивать все ракеты и уничтожать источники огня в случае агрессии США против Сирии.
Об этом заявил посол России в Ливане Александр Засыпкин ливанскому телеканалу "Аль-Манар", сообщает РИА Новости".
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"Россия будет исполнять заявление своего президента, связанное с любой агрессией США на Сирию, сбивая американские ракеты и нанося удары по источникам огня", — передает телеканал слова посла.
"Если американцы ударят... их ракеты будут сбиты, а также источники, из которых эти ракеты будут выпущены", - заявил российский дипломат, как отмечает Reuters.
Как сообщал УНИАН, в Белом доме рассматривают варианты ответа на химическую атаку военных Башара Асада против гражданского населения в сирийском городе Дума.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, что ей требуется больше доказательств для военного ответа на химическую атаку в Сирии.
Президент США Дональд Трамп и западные союзники обсуждают возможные военные действия, направленные против президента Сирии Башара Асада. Его режим подозревают в химической атаке в эти выходные на город Думу.