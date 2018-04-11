Премьер Британии отказалась от быстрого военного удара по Сирии - СМИ

06:13, 11 апреля 2018
Мир
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Тереза Мэй / REUTERS

Об этом сообщает РБК со ссылкой на Times.

"Тереза Мэй вчера заявила президенту Дональду Трампу, что Британии нужно больше доказательств химической атаки, которую осуществил режим Асада, прежде чем присоединяться к военному удару по Сирии", - говорится в сообщении.

Премьер не согласилась провести быструю ответную операцию, поскольку место предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте готовы были посетить эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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Напомним, о химической атаке 7 апреля в сирийском городе Дума сообщили несколько мониторинговых и медицинских групп, работающих в Сирии, однако все они приводили разные данные о жертвах.

По разным данным, после атаки погибли от 70 до 75 человек, еще около тысячи пострадали. Предполагают, что жертв могло быть гораздо больше. У некоторых пострадавших наблюдались симптомы, характерные для поражения хлором или нервно-паралитическим газом.

Сообщалось, что вертолет сбросил в Думе бомбу, которая якобы содержала зарин. При этом власти Сирии информацию о химической атаке назвали сфабрикованной.

По данным правозащитников, с начала гражданской войны, с 2011 года, в Сирии подконтрольные президенту Башару Асаду силы применяли химическое оружие 215 раз.

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Теги: #Сирия#Тереза Мэй#химатака