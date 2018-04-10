На Мальте автобус с туристами попал в ДТП: 2 погибших, 6 в критическом состоянии (фото)

04:13, 10 апреля 2018
Мир
1282
Пострадала только верхняя часть автобуса / REUTERS

Об этом сообщает Times of Malta.

Читайте такжеВ Индии школьный автобус упал в пропасть: погибли по меньшей мере 27 детей (фото)

"На месте происшествия погибли 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка. Шесть туристов в критическом состоянии, 44 получили медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Из 6 пострадавши, которые находятся в критическом состоянии - трое британцев: двое мальчиков в возрасте от шести до восьми лет, и 44-летний мужчина. Три других - немка, итальянка и мужчина, чья национальность еще не определена.

Все являются иностранцами, кроме 24-летнего водителя. По данным полиции, это была первая смена работы молодого водителя с момента возвращения на работу, которую он покинул прошлым летом. 

Автобус попал в аварию / REUTERS

Отмечается, что автобус мог задеть ветви деревьев, поскольку они могли находиться ниже обычного из-за повреждения вследствие сильных ветров накануне.

Ранее УНИАН сообщал, что в штате Нью-Йорк в США автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады, в результате чего пострадали более 40 человек.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#автобус#Мальта#туристы