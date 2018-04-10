На Мальте автобус с туристами попал в ДТП: 2 погибших, 6 в критическом состоянии (фото)

Автобус мог задеть ветви деревьев, поскольку они могли находиться ниже обычного из-за повреждения вследствие сильных ветров накануне.

В Мальте двухэтажный туристический автобус с открытым верхом задел ветки деревьев, в результате чего 2 туриста погибли, 6 находятся в критическом состоянии.

Об этом сообщает Times of Malta.

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"На месте происшествия погибли 62-летний бельгиец и 37-летняя испанка. Шесть туристов в критическом состоянии, 44 получили медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Из 6 пострадавши, которые находятся в критическом состоянии - трое британцев: двое мальчиков в возрасте от шести до восьми лет, и 44-летний мужчина. Три других - немка, итальянка и мужчина, чья национальность еще не определена.

Все являются иностранцами, кроме 24-летнего водителя. По данным полиции, это была первая смена работы молодого водителя с момента возвращения на работу, которую он покинул прошлым летом.

Отмечается, что автобус мог задеть ветви деревьев, поскольку они могли находиться ниже обычного из-за повреждения вследствие сильных ветров накануне.

Ранее УНИАН сообщал, что в штате Нью-Йорк в США автобус, перевозивший школьников в возрасте 16-18 лет, врезался в пролет эстакады, в результате чего пострадали более 40 человек.