В Ираке 15 турецких женщин приговорили к смертной казни за присоединение к ИГИЛ

Судья подчеркнул, что суд вынес приговор после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группе.

Иракский суд приговорил 15 турецких женщин к смертной казни, признав их вину в причастности к террористической группировке «Исламское государство».

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Как сообщает "Радио Свобода", сегодня, 25 февраля, суд вынес приговор еще одной турецкой женщине за присоединение к группе.

Судья подчеркнул, что суд вынес приговор «после того, как было доказано, что они принадлежат к террористической группе, после того, как они признались в браке с участниками, или предоставлении членам группы материально-технической помощи, или помощи в проведении террористических атак».

Всего Ирак задержал, по меньшей мере, 560 женщин и 600 детей, признанных боевиками или родственниками представителей группировки «Исламское государство».