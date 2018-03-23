Американский генерал обвинил Россию в поставках оружия "Талибану"

По словам Николсона, российское оружие контрабандой переправляется через границу Таджикистана талибам.

Командующий американскими военными силами в Афганистане генерал Джон Николсон обвинил Россию в поддержке и поставках оружия боевикам "Талибана".

Как передает Европейская правда, в интервью BBC генерал рассказал, что российское оружие контрабандой переправляется через границу Таджикистана талибам. В то же время Николсон не может точно сказать, в каких количествах поступает оружие.

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"Мы видим нарратив, который сильно преувеличивает количество боевиков ИГИЛ в Афганистане... Этот нарратив используется для оправдания русскими и легализации ими действий талибов и предоставления "Талибана" определенного уровня поддержки", - заявил Николсон.

Высокопоставленные афганские полицейские и военные рассказали BBC, что военная поддержка РФ включает очки ночного видения, средние и тяжелые пулеметы, а также стрелковое оружие.

Афганские источники утверждают, что это оружие, скорее всего, использовалась против афганских сил и консультантов НАТО, которые поддерживают их в некоторых боевых миссиях.

Россия отрицала подобные заявления США в прошлом, ссылаясь на отсутствие доказательств.