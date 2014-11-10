Жители Каталонии в ходе опроса высказались за независимость от Испании

Как сообщает газета El Periodico, в опрос, состоявшийся 9 ноября, были включены два вопроса: "Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством?" и "Если да, то хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым государством?".

Как пишет "Украинская Правда", после обработки 88,44% бюллетеней, выход Каталонии из состава Испании поддержали 80,72% участников опроса. Положительный ответ на оба вопроса дали 80,72% каталонцев, еще 10,11% ответили "Да" на первый вопрос и "Нет" - на второй. Полностью не поддержали независимость Каталонии лишь 4,55% опрашиваемых.

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В голосовании приняли участие примерно 2 млн 250 тысяч жителей Каталонии. Глава Каталонии Артур Мас назвал результаты опроса о независимости полным успехом и уроком демократии.

Напомним, решение о проведении такого референдума было одобрено каталонским парламентом 19 сентября. Однако вскоре Конституционный суд Испании отменил это решение, считая его незаконным. В итоге в Каталонии состоялся лишь опрос, который не имеет законодательной силы.