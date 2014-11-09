Германия отмечает падение Берлинской стены

В столице ФРГ 9 ноября начались основные торжества по случаю 25-летия падения Берлинской стены, ставшей за время своего существования символом "холодной войны" и раскола Европы, сообщает ТАСС.

Читайте такжеМинистр финансов Германии: война дороже чем экономическое спасение Украины

У мемориального комплекса "Берлинская стена" на улице Бернауэр-штрассе прошла памятная церемония с возложением цветов, в которой приняли участие канцлер Ангела Меркель, правящий бургомистр Берлина Клаус Воверайт, государственный министр по делам культуры и массовых коммуникаций ФРГ Моника Грюттерс, дипломаты, правозащитники. В расположенной там же Часовне Примирения, являющейся частью мемориала, было совершено богослужение в память о тех, кто погиб, пытаясь преодолеть стену.

В выставочных помещениях комплекса Меркель откроет 9 ноября новую постоянную экспозицию под названием "1961-1989. Берлинская стена".