Чистый четверг: около Храма Гроба Господня прошли праздничные торжества (фото, видео)
14:24, 05 апреля 2018Мир
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На пасхальные праздники в Иерусалим уже съехались тысячи туристов, поэтому меры безопасности усилены.
Вблизи Храма Гроба Господня началась церемония омытия ног.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
После часа молитв и перезвонов, патриарх помыл ноги священникам, как Иисус мыл ноги своим ученикам. Затем святой водой окропили еще и верующих.
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На пасхальные праздники в Иерусалим уже съехались тысячи туристов, поэтому меры безопасности усилены.
Как сообщал УНИАН, православные христиане 5 апреля отмечают Великий Четверг, который в народе называют Чистым – день установления Евхаристии, Таинства Причастия. Пасха в 2018 году отмечается 8 апреля.
В Великий четверг вспоминают омовение Христом ног своим ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.
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