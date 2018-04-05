Чистый четверг: около Храма Гроба Господня прошли праздничные торжества (фото, видео)

На пасхальные праздники в Иерусалим уже съехались тысячи туристов, поэтому меры безопасности усилены.

Вблизи Храма Гроба Господня началась церемония омытия ног.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

После часа молитв и перезвонов, патриарх помыл ноги священникам, как Иисус мыл ноги своим ученикам. Затем святой водой окропили еще и верующих.

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На пасхальные праздники в Иерусалим уже съехались тысячи туристов, поэтому меры безопасности усилены.

Как сообщал УНИАН, православные христиане 5 апреля отмечают Великий Четверг, который в народе называют Чистым – день установления Евхаристии, Таинства Причастия. Пасха в 2018 году отмечается 8 апреля.

В Великий четверг вспоминают омовение Христом ног своим ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.