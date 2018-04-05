Чистый четверг: как готовиться к Пасхе - приметы и традиции

В Чистый четверг уборке отводиться главное место. Причем чистота должна осуществляться не только физически - уборка дома, купание, но и духовно - необходимо избавиться от плохих мыслей.

Православные христиане сегодня, 5 апреля, отмечают Великий Четверг, который в народе называют Чистым – день установления Евхаристии, Таинства Причастия.

Пасха в 2018 году отмечается 8 апреля. В Великий четверг вспоминают омовение Христом ног ученикам, его молитву в Гефсиманском саду и предательство Иуды.

Утром Чистого четверга принято умыться с серебра, то есть с серебряной монетки или ложки. Считается, что таким способом человек одаривает себя не только крепким здоровьем, но и красотой.

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Кроме того, в Чистый четверг необходимо устроить генеральную уборку в доме. Необходимо вынести весь мусор из дома, избавиться от хлама, перемыть всю посуду.

Также в Чистый четверг принято купаться до восхода солнца – именно в ранее время вода в водоемах насыщается благодатной силой. Считается, что этот обычай помогает оставаться счастливым и успешным на целый год. Перед омовением нужно произнести молитву, слова благодарности за то, что имеете сейчас.

На Великий четверг (Чистый четверг) приходится наибольшее число обрядов, примет и действий. В этот день пекут традиционные куличи. Кулич – не просто праздничный хлеб, он символизирует тело Христа. Перед тем, как приступить к выпечке, нужно помолиться.

В этот день на Литургии готовят Святые Дары, которыми в течение года причащают больных на дому и в больницах. На вечернем богослужении в Страстной Четверг, когда читают 12 отрывков из Евангелия о Страстях Христовых, верующие молятся с зажженными свечами. После службы, по традиции, огонь стараются донести домой, чтобы нанести изображение креста при входе в жилище.