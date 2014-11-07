В США спорят, кто убил бин Ладена - BBC

Через три года после смертилидера "Аль-Каиды" возник публичный спор о том, кто из офицеров ВМС США совершил смертельный выстрел в Осаму бин Ладена, пишет BBC Украина.

Бывший военный Роберт О'нилл рассказал в интервью Washington Post, что этот выстрел сделал он.

Это противоречит информации от другого спецназовца Мэтта Биссоннетта, который принимал участие в операции.

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Лидера Аль-Каиды убили в 2011 году во время рейда спецназа ВМС США к его тайнику в Абботтабаде, Пакистан.

В МВД США обычно придерживаются кодекса молчания, который запрещает им говорить публично.

Господин О'нилл, который ушел в отставку в 2012 году, ранее рассказал свою историю анонимно журналу Esquire.

Он должен был раскрыть свою личность в телевизионном интервью в конце этого месяца, но новости с интервью возмутили других бывших военных.

Вебсайт под руководством бывшего бойца спецназа опубликовал его имя раньше, судя по всему, в знак протеста против его решения претендовать на авторство выстрела.

Господин О'нилл рассказал, что он и другой член команды, чье имя держится в секрете, поднялись по лестнице на третий этаж здания в Абботтабаде и увидели бин Ладена, который высунул голову из двери одной из комнат.

Далее, как утверждает О'нилл, боец, который находился во главе колонны, выстрелил в бин Ладена, но промахнулся.

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После этого, как говорит О'нилл, он сам зашел в комнату и всадил пулю в голову бин Ладена.

В этом моменте рассказ О'Нилла существенно расходится с версией, изложенной в книге Биссоннетта No Easy Day ("Нелегкий день"). Господин Биссоннетт утверждал, что первый человек из колонны и застрелил бин Ладена.

В четверг господин Биссоннетт дал интервью телеканалу NBC, но не комментировал эти противоречия.

"Два разных человека рассказывают две разные истории из-за двух различных причин. Он сказал то, что он сказал. Я не хочу касаться этого", - сказал спецназовец.