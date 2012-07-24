«Аль-Каида» заявила, что отправила боевиков нанести удар «в самое сердце» США

"Моджахеды уже выдвинулись по следам вашей армии, которая пустилась в бегство. Они поклялись наказать вас куда более жестоким образом, чем это сделал Осама.", - заявил аль-Багдади, сообщает Lenta.ru со ссылкой на NBC News.

Аль-Багдади не уточнил, где именно планируется нанести удар. "В ближайшее время вы увидите их (боевиков) в самом сердце вашей страны, поскольку наша война против вас уже началась", - сказал аль-Багдади.

Спецслужбы США утверждают, что Нью-Йорк, в котором после терактов 11 сентября 2001 года было предотвращено более десяти акций террористов, не является целью боевиков. По словам представителя ФБР, в настоящий момент городу ничто не угрожает. Агенты также отметили, что лидеры террористов довольно часто грозят терактами, однако их предупреждения часто оказываются блефом.

Считается, что человек по прозвищу аль-Багдади возглавил иракскую ячейку Аль-Каиды в 2010 году. Помимо угрозы совершить теракт на территории Соединенных Штатов, он также пообещал, что волна нападений и убийств прокатится по Ираку, из которого американские войска были выведены в декабре 2011 года.

23 июля в Ираке произошло несколько терактов, жертвами которых, по данным Agence France-Presse, стали более 100 человек, не менее 200 были ранены. Этот день стал самым кровавым для страны с начала 2012 года. Большинство погибших были мусульманами-шиитами. Это заставило некоторых экспертов предположить, что теракты совершили суннитские боевики из "Аль-Каиды".