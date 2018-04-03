"Безвластье и хаос в ДНК": политолог объяснила склонность россиян к безоговорочному подчинению власти

"Когда ужас перед беспределом власти "перебьет" страх безвластья, тогда, возможно, и начнется перелом в общественном сознании россиян", - отмечает политолог.

Известный российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова попробовала объяснить склонность россиян к безропотному подчинению властям.

Об этом сообщает "Главред".

"В чем причина того, что мы, россияне, такие? Это тот вопрос, над которым бьется не одно поколение русских интеллигентов. Проблема ведь не только в шовинизме. Проблема в готовности населения к подчинению власти и мобилизации вокруг власти, вокруг любых лозунгов, которые эта власть выдвигает. Среди множества причин российской безропотности перед своей властью, я думаю, основная это — страх безвластья и хаоса, ставший частью российского ДНК", − заявила она.

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Кроме того, Шевцова попробовала смоделировать ситуацию, при которой в общественном сознании россиян произойдут кардинальные перемены.

"Когда ужас перед беспределом власти "перебьет" страх безвластья, тогда, возможно, и начнется перелом в общественном сознании. Пока Россия в исторической паузе: жить по-старому все труднее, а по-новому — еще не готовы. Впрочем, это, видимо, упрощение. Одни не готовы, а другие готовы. Но нет массового порыва, который бы вывел общество из паралича. Пока нет… Однако, как говорит и украинский опыт, торнадо зарождается неожиданно", − резюмировала она.

Как сообщал УНИАН, опрос показал, что более 80% украинцев готовы сами менять страну. Большинство украинцев (84% опрошенных) устали ждать благ от государства и осознали, что рассчитывать можно только на себя и свою семью.