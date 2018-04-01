Новый масштабный пожар в России: загорелся деревообрабатывающий завод (фото, видео)

15:18, 01 апреля 2018
Мир
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В России вспыхнул деревообрабатывающий завод / фото 47.mchs.gov.ru

В воскресенье, 1 апреля, крупный пожар вспыхнул в Бокситогорском районе Ленинградской области России. Возгорание возникло на одном из крупнейших деревообрабатывающих заводов.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Ленинградской области.

Отметим, что предприятие расположено в селе Чудци Самойловского сельского поселения Бокситогорского района. На его территории около 7:00 загорелся склад готовой продукции.

Площадь пожара на момент прибытия чрезвычайников составила 400 квадратных метров / фото 47.mchs.gov.ru

Площадь пожара на момент прибытия чрезвычайников составляла 400 квадратных метров, и ему присвоили второй уровень сложности. Впоследствии, в 10:25, площадь горения увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, и уровень сложности повысили до третьего.

Отметим, что ликвидация пожара осложняется порывами ветра. К тушению огня привлечены 26 единиц техники чрезвычайников и 73 члена личного состава.

По предварительным данным, угрозы населению нет.

Напомним, 25 марта вспыхнул масштабный пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово. По официальным данным, в ней погибло 64 человека, из них – 41 ребенок.

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Теги: #пожар#Россия#Кемерово