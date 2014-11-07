Обама написал секретное письмо лидеру Ирана

По данным издания The Wall Street Journal, Обама подчеркнул в своем письме, что любое сотрудничество станет возможным в случае заключения до 24 ноября постоянного соглашения по ядерной программе Ирана, пишет Радио "Свобода".

Представитель Белого дома Джош Эрнест отказался комментировать эти сообщения и сказал, что политика Соединенных Штатов в отношении Ирана «остается неизменной». Он также добавил, что в борьбе с исламистами речь не идет о военном сотрудничестве или обмене разведывательными данными с Ираном.

Читайте такжеОбама предупредил республиканцев, что не будет подписывать определенные законыТем временем, спикер Палаты представителей Конгресса республиканец Джон Бейнер не считает, что США должны привлекать Иран к борьбе с боевиками группировки «Исламское государство».

По итогам выборов на этой неделе республиканцы укрепили свои позиции в Палате представителей и получили большинство в Сенате.