Республиканцы победили на выборах в Конгресс США
07:26, 05 ноября 2014Мир
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Республиканская партия США одержала победу на выборах в штате Северная Каролина и получила шестое место в сенате, необходимое для контроля над верхней палатой конгресса.
REUTERS
Предвыборная гонка в Северной Каролине стала самой дорогой в истории выборов в сенат, сообщает Русская служба Би-би-си.
Ранее республиканцы обеспечили себе пять мест в палате, одержав победу в штатах Монтана, Южная Дакота, Колорадо, Западная Вирджиния и Арканзас.
В то же время демократы оставили за собой важный штат Нью-Гэмпшир.
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Республиканцы получили большинство в Сенате
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