Республиканцы победили на выборах в Конгресс США

Предвыборная гонка в Северной Каролине стала самой дорогой в истории выборов в сенат, сообщает Русская служба Би-би-си.

Ранее республиканцы обеспечили себе пять мест в палате, одержав победу в штатах Монтана, Южная Дакота, Колорадо, Западная Вирджиния и Арканзас.

В то же время демократы оставили за собой важный штат Нью-Гэмпшир.

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