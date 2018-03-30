Посольство РФ в Лондоне требует доступа к Юлии Скрипаль

Британская власть считает, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.

Посольство России в Лондоне требует доступа к дочери бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля Юлии, которая пришла в сознание после отравления.

Об этом посольство написало в своем Twitter, передает Европейская правда.

"Хорошие новости: Юлия Скрипаль, как сообщается, благополучно выздоравливает. Мы настаиваем на праве видеть ее согласно Консульской конвенции 1968 года", - говорится в сообщении.

Good news as Yulia Skripal is reported recovering as well. We insist on the right to see her, in accordance with the 1968 Consular Convention. pic.twitter.com/JhJPipqc5k — Russian Embassy, UK (@RussianEmbassy) March 30, 2018

Накануне врачи в госпитале Солсбери сообщили, что Юлия Скрипаль хорошо отреагировала на лечение, но продолжает получать экспертную клиническую помощь 24 часа в сутки.

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Юлия Скрипаль уже может общаться, а также начала самостоятельно кушать и пить в больнице.

Врачи официально подтвердили, что Юлия Скрипаль уже не находится в критическом состоянии и ее здоровье быстро улучшается". Ее отец остается в критическом, но стабильном состоянии.

Британская власть считает, что Юлия Скрипаль может дать ценные показания в расследовании отравления ее и ее отца.