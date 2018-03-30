Госдеп о высылке своих дипломатов: Россия не заинтересована в диалоге с США

Спикер Госдепартамента США Хизер Нойерт заявила, что у России не было причин высылать американских дипломатов.

Решение о выдворении американских дипломатов из миссий в Москве и Екатеринбурге демонстрирует, что Россия не заинтересована в диалоге с США. Об этом на брифинге в Вашингтоне 29 марта заявила официальный представитель Государственного департамента Хизер Нойерт. Запись брифинга размещена на YouTube-канале Donald Trump speeches & рress conference.

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"Для российского ответа нет объяснения. Наши действия были всецело продиктованы нападением на Соединенное Королевство, на британского подданного и его дочь. Напомню, это первый случай применения нервно-паралитического агента "Новичок" в мирное время, на территории нашего союзника", - сказала Нойерт.

По ее мнению, 28 стран - партнеров Великобритании приняли оправданное решение о высылке 153 "российских шпионов" из дипмиссий.

"Как я понимаю, Россия планирует предпринять ответные действия против 28 стран, выразивших солидарность с Великобританией. Это продолжение пути самоизоляции, начатого отрицанием причастности к химической атаке. Мы изучаем детали принятых Россией мер и оставляем за собой право на ответ", - отметила Нойерт.