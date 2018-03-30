В Кемерово снова пожар: горит жилой дом (видео)

15:34, 30 марта 2018
Мир
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Горящий дом в Кемерово / Скриншот

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Об этом в Twitter сообщила координатор местного штаба политика Алексея Навального Ксения Пахомова.

В управлении МЧС по Кемеровской области подтвердили эту информацию, передает "Дождь".

"Да, возгорание есть. Наши сотрудники работают на месте. Информация по пожару уточняется", - сказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.

 

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