В Кемерово снова пожар: горит жилой дом (видео)

На месте происшествия работают сотрудники МЧС.

В Кемерове загорелся жилой дом на улице Кирова, 27.

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Об этом в Twitter сообщила координатор местного штаба политика Алексея Навального Ксения Пахомова.

В управлении МЧС по Кемеровской области подтвердили эту информацию, передает "Дождь".

"Да, возгорание есть. Наши сотрудники работают на месте. Информация по пожару уточняется", - сказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

В Кемерово горит жилой дом по адресу Кирова, 27. — Ксения Пахомова (@ks_pakhomova) March 30, 2018

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки.

По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.

Следственный комитет РФ сообщил о «вопиющих нарушениях» противопожарной безопасности. Возбуждено уголовное дело.