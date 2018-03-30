"Путин - царь, но он не виноват": потерявший при пожаре всю семью житель Кемерово резко сменил гнев на милость (видео)

Он подчеркивает, что инициативной группе надо было заниматься МСЧ, а «майданщики увели нас в другую сторону, чтобы направить на администрацию, на Путина».

Житель российского Кемерово Игорь Востриков, который во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» потерял супругу, трех детей и сестру, и обвинил в этом «коррумпированное общество, которое поддерживается ВВП», резко изменил свою точку зрения. Соответствующее видеозаявление обнародовал на своей странице в Facebook сайт МБХ медиа.

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Он подчеркивает, что инициативной группе надо было заниматься МСЧ, а «майданщики увели нас в другую сторону, чтобы направить на администрацию, на Путина».

По его словам, Путин не виноват в тотальной бюрократии. Он в России «не президент, а царь», и это, по мнению Вострикова, даже хорошо, потому что «власть должна быть сильной».

Напомним, ранее Востриков также заявил, что изначально все двери в кинозалы «Зимней вишни» были открыты, но после задымления «какой-то мужчина принял решение запереть дверь».

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.