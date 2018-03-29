Потерявший в пожаре в Кемерово всю семью мужчина рассказал о зрителе, закрывшем двери в кинозал

По словам кемеровчанина, получившего доступ к записям с камер, решение запереть дверь и дожидаться спасателей принял один из зрителей.

Житель российского Кемерово Игорь Востриков, который потерял в пожаре в "Зимней вишне" трех детей, супругу и сестру, получил доступ к записям камер наблюдения ТРЦ и выяснил, почему двери в один из кинозалов оказались закрыты.

Мужчина выложил в соцсети видео, в котором утверждает, что изначально все двери в кинозалы ТРЦ были открыты.

Читайте такжеВ центре Петербурга горит крупнейший универмаг, пожару присвоен повышенный уровень сложности (видео)

"Люди выбегали, но остались только в зале, где шел мультик. Дети промедлили и когда они добрались к выходу, в коридоре был густейший, абсолютно непроглядный дым. Какой-то мужчина принял решение запереть дверь, заложить щели и дожидаться спасателей, но спасатели туда не прибыли", - сказал он.

При этом, по его словам, мужчина, закрывший дверь сумел спастись.

Как сообщал УНИАН, пожар в ТРЦ в Кемерово произошел 25 марта. По информации МЧС РФ, он начался на четвертом этаже, где размещены кинотеатр и детские игровые площадки. По последним официальным данным, погибли по меньшей мере 64 человека, в том числе много детей. Очевидцы утверждают, что жертв гораздо больше. Родственники погибших заявляют, что в результате пожара погиб 41 ребенок.