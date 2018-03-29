СМИ сообщили о вирусной атаке WannaCry на системы Боинга

14:57, 29 марта 2018
Мир
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REUTERS

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Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на представителя главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.

"Он (вирус), подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы (предприятия) в Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777", - предупредил главный инженер. Он не исключил, что WannaCry может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собираемых самолетов.

Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. "Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем", - подчеркнула корпорация в "Твиттере".

Вице-президент компании Линда Миллз в разосланном электронном письме подчеркнула, что "были проведены успешные восстановительные работы", и что инцидент не повлияет ни на производство, ни на поставки. 

Американская компания Secureworks предположила, что за взлом отвечает хакерская группировка Fancy Bear , которую считают связанной с российскими спецслужбами.

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Теги: #атака#хакеры#Боинг