СМИ сообщили о вирусной атаке WannaCry на системы Боинга

В самой компании поспешили заверить, что масштабной хакерской атаки на системы не было и, что первоначальные опасения были преувеличены.

Системы авиастроительной корпорации Boeing в среду подверглись кибератаке с применением вируса WannaCry.

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Об этом сообщила газета The Seattle Times со ссылкой на представителя главного инженера отделения коммерческих самолетов Boeing Майка ВандерВела.

"Он (вирус), подобно метастазам, стремительно распространяется за пределы (предприятия) в Норт-Чарльстоне. Я только что слышал, как, возможно, заглох конвейер по сборке узлов 777", - предупредил главный инженер. Он не исключил, что WannaCry может добраться до программного обеспечения бортовых компьютеров собираемых самолетов.

Позднее Boeing заявил, что первоначальные опасения были преувеличены. "Ряд сообщений о нарушениях, связанных с вредоносной программой, преувеличены и не являются точными. Наш центр операций обеспечения кибербезопасности выявил ограниченное по масштабу вторжение вредоносной программы, затронувшей незначительное количество наших систем", - подчеркнула корпорация в "Твиттере".

Statement: A number of articles on a malware disruption are overstated and inaccurate. Our cybersecurity operations center detected a limited intrusion of malware that affected a small number of systems. Remediations were applied and this is not a production or delivery issue. — Boeing Airplanes (@BoeingAirplanes) 28 березня 2018 р.

Вице-президент компании Линда Миллз в разосланном электронном письме подчеркнула, что "были проведены успешные восстановительные работы", и что инцидент не повлияет ни на производство, ни на поставки.

Американская компания Secureworks предположила, что за взлом отвечает хакерская группировка Fancy Bear , которую считают связанной с российскими спецслужбами.