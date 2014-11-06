Кобзон снова приедет к боевикам в «ДНР» и «ЛНР», несмотря на запрет Украины на въезд
15:58, 06 ноября 2014Мир
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Иосиф Кобзон заявил, что вновь посетит боевиков в «ДНР» и «ЛНР».
Кобзон собирается приехать к боевикам / УНИАН
Об этом сообщают РИА Новости.
"Я никогда не ездил без дела. Я поеду обязательно, я держу связь с руководителями — Плотницким («премьер ЛНР» — ред.), Захарченко («премьер ДНР» — ред.). Я им сказал: "как только вы почувствуете необходимость приезда, дайте знать, я все брошу и обязательно приеду", — сказал Кобзон.
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Он собирается приехать несмотря на то, что Кабмин уже утвердил список из 14 деятелей культуры России, которые стали персонами нон-грата в Украине, в который входит Кобзон.
Тем не менее, боевики уже дали Кобзону должность «почетного консула ДНР» в России.
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