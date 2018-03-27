Участники митинга в Кемерово из-за недоверия к властям хотят сами пересчитать тела жертв пожара – СМИ

Сегодня в Кемерово проходит митинг, на котором присутствуют родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Собравшиеся на площади в Кемерово требуют не только отставки губернатора области Амана Тулеева. Главное для людей - узнать истинное число погибших.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Читайте такжеПожар в Кемерово: СМИ узнали, сколько детей погибло

«Со вчерашнего дня по чатам и группам Кемерово расходятся скрины переписок WhatsApp, в которых люди рассказывают о сотнях жертв пожара в "Зимней Вишне". Катастрофичное недоверие к местным властям вылилось в одно - горожане считают, что они занижают количество погибших. Теперь люди хотят собрать группы и пойти по моргам - считать тела», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Кемерово проходит митинг, на котором присутствуют родственники жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Протестующие требуют отставки губернатора.