"Бушующий вулкан над домами": камеры пятиэтажки сняли пожар в ТЦ в Кемерово (видео)

В видео можно увидеть события нескольких часов за 30 секунд.

Камеры пятиэтажки в российском Кемерово сняли пожар в "Зимней Вишне".

Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал Mash. "Бушующий вулкан над домами. Несколько часов за 30 секунд", - говорится в подписи к ролику.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека. Пожар случился в воскресенье, когда в эфире федеральных телеканалов преобладают развлекательные передачи. В соцсетях удивились тому, что каналы не стали менять программу передач.

Следственный комитет РФ заявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

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