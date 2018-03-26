"Бушующий вулкан над домами": камеры пятиэтажки сняли пожар в ТЦ в Кемерово (видео)

15:29, 26 марта 2018
Мир
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За домом виден столб дыма / Скриншот

Видеозапись в своем Telegram-канале опубликовал Mash. "Бушующий вулкан над домами. Несколько часов за 30 секунд", - говорится в подписи к ролику.

Как сообщал УНИАН, 25 марта в центре Кемерово загорелся торговый центр "Зимняя вишня". По последним данным, погибли 64 человека. Пожар случился в воскресенье, когда в эфире федеральных телеканалов преобладают развлекательные передачи. В соцсетях удивились тому, что каналы не стали менять программу передач.

Следственный комитет РФ заявил, что сотрудник частного охранного предприятия ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово при получении сигнала о пожаре отключил систему оповещения.

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Теги: #пожар#Россия#Кемерово