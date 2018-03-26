Пожар в торговом центре в Кемерово потушен

По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Пожар в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово полностью ликвидирован.

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Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой региональное управление МЧС. «Объявлена ликвидация пожара в торговом центре, но работы продолжаются: идет проливка здания и разбор завалов», - сообщили в ведомстве.

По словам представителя главка, в ликвидации последствий возгорания участвуют более 300 человек и свыше 100 единиц техники.

Ранее сообщалось о ликвидации открытого горения в ТЦ. Днем в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел пожар. По последним данным, в результате инцидента погибли 37 человек.