В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы рейса MH17 (фото)

22:30, 25 марта 2018
Мир
1214
В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы MH17 / Twitter

Читайте такжеВ Нидерландах хотят разрешить судить фигурантов дела о крушении MH17 по видеосвязи

"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" – говорится в сообщении.

Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли 24 марта возле авиабазы в Эйндховене. 

Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника – 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Международное расследование катастрофы MH17
Теги: #Нидерланды#памятник#катастрофа MH17