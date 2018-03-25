В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы рейса MH17 (фото)
В голландском Эйндховене открыли мемориал "Связь" жертвам крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который следовал рейсом MH17 и был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в Twitter.
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"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" – говорится в сообщении.
Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли 24 марта возле авиабазы в Эйндховене.
Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника – 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.
Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap— UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) March 25, 2018