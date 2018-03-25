В Нидерландах открыли памятник жертвам катастрофы рейса MH17 (фото)

Скульптура "Связь", которую установили в Нидерландах в честь жертв катастрофы рейса MH17, состоит из бронзовых ленточек с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус.

В голландском Эйндховене открыли мемориал "Связь" жертвам крушения самолета Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", который следовал рейсом MH17 и был сбит в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщило посольство Украины в Нидерландах в Twitter.

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"Трагедия MH17 объединила нас! Мы всегда будем помнить и делать все, чтобы привлечь виновных к ответственности!" – говорится в сообщении.

Местное издание Omroep Brabant пишет, что мемориал открыли 24 марта возле авиабазы в Эйндховене.

Скульптура состоит из бронзовых ленточек с текстом: "Я тебя не забуду", которые образуют глобус. Издание отмечает, что такие ленточки раздавали родственникам жертв катастрофы. В постаменте памятника – 298 камней, символизирующих жертв катастрофы.