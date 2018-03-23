В МИД Латвии рассказали о планах выслать сотрудников посольства РФ

Латвия планирует выслать одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются разведкой.

Латвия вместе с Великобританией и другими странами ЕС сейчас обсуждает, какие могут быть шаги в ответ на отравление Россией в Солсбери двойного агента Сергея Скрипаля. В частности власти страны планируют выслать одного или нескольких сотрудников посольства России, которые занимаются разведкой.

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Как передает Delfi, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис. Он не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выслать. Подробная информация будет предоставлена в понедельник, 26 марта.

Как сообщал УНИАН, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов.