В МИД Латвии рассказали о планах выслать сотрудников посольства РФ

15:46, 23 марта 2018
Мир
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Иллюстрация / REUTERS

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Как передает Delfi, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Латвии Гинтс Егерманис. Он не сказал, сколько стран примут участие в акции солидарности и сколько российских дипломатов планируется выслать. Подробная информация будет предоставлена в понедельник, 26 марта.

Как сообщал УНИАН, Франция, Польша, Эстония, Латвия и Литва рассматривают возможность высылки российских дипломатов.

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Теги: #Латвия