Экс-глава ЦРУ назвал причину «теплого отношения» Трампа к Путину

04:02, 22 марта 2018
Мир
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Дональд Трамп и Владимир Путин / REUTERS

Об этом пишет The Hill.

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«Я говорю, что, возможно, у русских есть что-то, и поэтому Трамп беспокоен. Он знает лучше кого-либо из нас, есть ли у русских что-то на него или нет», — сказал Бреннан.

Однако, по его словам, крайне сложно «объяснить» действия Трампа по отношению к Путину.

Ранее президент США Дональд Трамп прокомментировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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Теги: #Дональд Трамп#Владимир Путин#глава ЦРУ