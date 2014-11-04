Конституционный суд запретил опрос испанцев о суверенитете Каталонии

Конституционный суд Испании принял к рассмотрению иск центрального правительства против созванного кабинетом министров Каталонии на 9 ноября альтернативного опроса населения о суверенитете этой автономной области, передает ТАСС.

В соответствии с испанским законодательством принятие Конституционным судом иска к рассмотрению обязывает остановить подготовку к опросу.

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В качестве обоснования своего иска испанское правительство представило документы, свидетельствующие о вовлечении в процесс организации опроса правительства Каталонии, что, по мнению государственных юридических служб, является нарушением решения Конституционного суда от 29 сентября о приостановке действия одобренного каталонским парламентом закона "О проведении опросов населения, не носящих характер референдума" и указа об опросе 9 ноября.

После этого решения правительство Каталонии предложило проведение альтернативного опроса "с прямым участием граждан", который, как отметила заместитель председателя испанского правительства Сорайя Саенс де Сантрамария, "является закамуфлированной формой первоначального опроса, запрещенного Конституционным судом".