Украина разделила "Русские марши" в РФ

Об этом сообщает издание Русская планета.

Москва

В Москве прошел проукраинский "Русский марш" в Люблино и пропутинский - в Щукино.

Полиция дала оценку численности акций. По их данным, в шествии за Новороссию в Щукино приняли участие около полутора тысяч человек.

В шествии «Русского марша» в Люблино, по оценкам полиции, приняли участие около двух тысяч человек.

Калининград

На «Русский марш» в Калининграде пришло гораздо больше сторонников Новороссии с георгиевскими лентами и байкеров, чем других националистов — примерно 100 человек против 30, сообщает издание.

Полиция сначала разделяла конфликтующие стороны, потом участников монархистского «Русского марша» в Калининграде увезли от сторонников Новороссии на автозаке в сопровождении батальона полиции.

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Уральские националисты также раскололись во взглядах на украинские события.

«В связи с этим, мы приняли решение проводить «Русский марш» без использования каких-либо баннеров с политическими призывами и требованиями. Не будут использоваться лозунги в поддержку какой-либо из сторон в украинском конфликте. Единственные лозунги будут изображены на наших традиционных черных щитах, "За русский народ" и "За русскую власть"», — объяснил РП организатор «Русского марша» в Екатеринбурге Максим Вахромов перед акцией.

Саратов

Альтернативный «Русский марш мира» против войны и в поддержку Украины прошел в Саратове, расколов националистов на два лагеря.

Организаторами «Русского марша мира» выступили националисты партии «Российский общенародный союз» и либералы из «Гражданской платформы», РПР-ПАРНАС, а также гражданские активисты.

При согласовании маршрута городская администрация сумела настоять на максимальном удалении мероприятия от традиционного «Русского марша», который провели на Набережной Космонавтов националисты движения «Народное ополчение имени Минина и Пожарского».

Краснодар

В Краснодаре сегодня прошли две параллельные акции русских националистов, передает корреспондент РП. Официально несогласованный «Русский марш» провели бывшие члены РНЕ и ДПНИ, нереестровые казаки, футбольные фанаты – всего собралось около 50 человек.

Митинг в поддержку Владимира Путина и Новороссии, согласованный с администрацией местным отделением «Национального освободительного движения», собрал около ста участников. Пару кварталов две колонны шли вместе, но как только раздались речевки в честь президента, русские националисты свернули на параллельную аллею.