Журнал Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на президентские выборы в России (фото)

На карикатуре изображен Путин, у которого на руке марионетка, сообщающая, что ее зовут Ксения Собчак.

Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo выпустил карикатуру на выборы президента в России. Фотографию страницы журнала опубликовал в своем фейсбуке галерист Марат Гельман.

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Номер вышел с карикатурой, на которой показано противостояние «системного» и «несистемного» либералов и президента Владимира Путина, передает "Дождь".

У Путина на руке марионетка, сообщающая: «Меня зовут Ксения Собчак, антипутинский кандидат на президентских выборах». За спиной президента РФ сидящий человек со связанными руками и с повязкой на глазах произносит: «Я - Алексей Навальный, единственный демократ. Не голосуйте!».

Карикатура вышла в номере за 14 марта, то есть за несколько дней до президентских выборов в России.