Президент Турции допускает проведение новых антитеррористических операций в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны не исключают возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.
Читайте такжеТурция сообщила, сколько боевиков нейтрализировала с начала операции в Африне
Об этом он сказал, выступая на митинге в Мерсине, сообщает агентство "Анадолу".
«Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции – не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», - подчеркнул Эрдоган.
Президент Турции также сообщил, что на сегодняшний день в рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов в сирийском Африне очищена территория площадью 850 кв. километров из 2 тыс.
По словам Эрдогана, в рамках операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано уже 3 тыс. 213 террористов.
После Африна мы готовы очистить от террористов Мюнбич, Айн эль-Араб, Талль-Абъяд, Ресулайн и Камышлы, пообещал Эрдоган.
Как сообщал УНИАН, 20 января армия Турции начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских "Отрядов народной самообороны" на северо-западе Сирии. Операция началась с массированных артиллерийских обстрелов населенных пунктов, контролируемых курдами.
Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что курдские бойцы в контролируемом ими сирийском городе Африн и на других территориях на северо-западе Сирии представляют реальную угрозу для Турции. Он подчеркнул, что террористическая организация PYD/PKK будет уничтожена.