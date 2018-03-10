Президент Турции допускает проведение новых антитеррористических операций в Сирии

Эрдоган сообщил, что в ходе нынешней операции против курдских "Отрядов народной самообороны" на северо-западе Сирии нейтрализовано уже более 3,2 тыс. боевиков.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что власти страны не исключают возможности проведения новых антитеррористических операций в Сирии.

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Об этом он сказал, выступая на митинге в Мерсине, сообщает агентство "Анадолу".

«Мы ведем соответствующие обсуждения. Цель Турции – не захват чужих территорий, а ликвидация угрозы терроризма в регионе. Турция будет бороться с террористами везде, где они орудуют», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также сообщил, что на сегодняшний день в рамках операции «Оливковая ветвь» от террористов в сирийском Африне очищена территория площадью 850 кв. километров из 2 тыс.

По словам Эрдогана, в рамках операции «Оливковая ветвь» нейтрализовано уже 3 тыс. 213 террористов.

После Африна мы готовы очистить от террористов Мюнбич, Айн эль-Араб, Талль-Абъяд, Ресулайн и Камышлы, пообещал Эрдоган.

Как сообщал УНИАН, 20 января армия Турции начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских "Отрядов народной самообороны" на северо-западе Сирии. Операция началась с массированных артиллерийских обстрелов населенных пунктов, контролируемых курдами.

Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли заявил, что курдские бойцы в контролируемом ими сирийском городе Африн и на других территориях на северо-западе Сирии представляют реальную угрозу для Турции. Он подчеркнул, что террористическая организация PYD/PKK будет уничтожена.