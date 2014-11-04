Россия празднует День народного единства, националисты пройдут маршем

Главные события будут происходить в Москве, но подобные акции запланированы и в других городах России, а также впервые в украинском регионе Крыма, аннексованом Россией в марте.

Об этом пишет "Радио Свобода".

Несмотря на националистическую риторику и действия российской власти в течение последнего года, шествие националистов в Москве воспринимают холодно. «Русский марш» в этот раз состоится не в центре российской столицы, а на ее окраинах. Аналитики говорят, что Кремль опасается значительной части националистов, многих из которых считают слишком радикальными, а также разочарованными в правлении Путина.

Читайте такжеНационалистам в Москве запретили провести "Русский марш"

День народного единства российские власти ввели в противовес празднованию 7 ноября, которое коммунисты называют «Днем Великой Октябрьской социалистической революции».