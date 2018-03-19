"Чушь, бред, нонсенс": Путин отреагировал на обвинение РФ в отравлении Скрипаля

Путин заявил, что если бы против Скрипаля было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к преодолению любых трудностей в отношениях с зарубежными партнерами, в частности с Европой, несмотря на отравления экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в своем избирательном штабе.

«Несмотря на все сложности, мы готовы работать совместно, готовы к обсуждению любых вопросов и их преодолению», - сказал Путин журналистам, отвечая на вопрос о взаимоотношениях с зарубежными странами, в частности, европейскими, на фоне осложнения отношений с Великобританией в связи с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

При этом он заявил, что если бы против Скрипаля было применено боевое отравляющее вещество, он погиб бы сразу.

«Первое, что приходит в голову, если бы это было боевое отравляющее вещество, то люди погибли бы на месте. Это очевидный факт, это надо просто понимать», - сказал Путин.

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По его словам, у России нет таких отравляющих средств.

«Мы все свое химическое оружие уничтожили под контролем международных наблюдателей, причем сделали это первыми в отличии от наших партнеров, которые это обещали сделать, но своих обязательств до сих пор, к сожалению, не сдержали», - сказал Путин.

При этом он заявил, что Россия готова к совместному расследованию.

«Любой здравомыслящий человек понимает, чтобы это полная чушь, бред, нонсенс, что кто-то в России позволил подобные выходки накануне президентских выборов и Чемпионата мирапо футболу. Это просто немыслимо», - сказал Путин.

«Мы заинтересованы в том, чтобы отношения в мире между государствами на всех континентах развивались позитивно и из этого бы складывалась международная повестка дня», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены в английском Солсбери 4 марта. Великобритания обвинила Россию в причастности к покушению. Премьер-министр страны Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, приостановке контактов на высоком уровне и проверке подозрительных банковских счетов россиян в качестве ответа на преступления. Москва отрицает обвинения.