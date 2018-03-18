Лондон может обязать окружение Путина отчитаться о своей собственности в Британии - The Guardian

По данным СМИ, связанные с режимом Путина российские чиновники и олигархи владеют в Великобритании недвижимостью по меньшей мере на 1,1 миллиарда фунтов

В британском парламенте требуют обязать российских политиков и олигархов раскрыть данные о принадлежащей им собственности на территории Великобритании и отчитаться об источниках доходов, позволивших им совершить эти приобретения.

Об этом в субботу, 17 марта, пишет газета The Guardian, передает DW.com.

Как указывает издание, с этой инициативой выступили влиятельные представители Социал-демократической лейбористской партии и либерал-демократов. По их данным, связанные с режимом Путина российские чиновники и олигархи владеют в Великобритании недвижимостью по меньшей мере на 1,1 миллиарда фунтов, причем эта цифра может быть существенно занижена из-за применения офшорных схем.

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В частности, в статье упоминается первый вице-премьер российского правительства Игорь Шувалов, который владеет двумя квартирами в престижном районе Лондона, неподалеку от здания министерства обороны страны. Эти квартиры, стоимостью в 11,4 млн фунтов стерлингов, были приобретены в 2014 году компанией, которая, "по данным российского оппозиционера Алексея Навального, принадлежит Шувалову. Доход первого вице-премьера в 2014 году, согласно его декларации, составил 112 тысяч фунтов стерлингов, отмечает британское издание.

The Guardian пишет, что британские власти собираются ввести так называемые "поправки Магнитского" к законопроекту об отмывании денег и тем самым воспрепятствовать въезду в Великобританию лиц, замешанных в коррупции или нарушению прав человека. Однако этих мер будет недостаточно и они будут иметь "лишь минимальный эффект", считают лейбористы и либерал-демократы.

В Великобританию "спокойно приезжают люди, которые находятся под санкциями", заявил в пятницу в интервью DW живущий в Лондоне оппозиционер и бизнесмен Евгений Чичваркин. "Британский интерес в том, чтобы эти люди продолжали вкладывать сюда деньги", - говорит Чичваркин, назвавший отравление Скрипаля "прилюдной казнью".

Между тем, по информации некоторых источников, британская полиция связалась с рядом попросивших в Великобритании убежища россиян и попросила их усилить меры предосторожности. Британские спецслужбы уже не исходят из "низкого уровня опасности" для живущих в Великобритании россиян.