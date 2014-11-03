В Литве начались самые масштабные в истории страны учения НАТО

Об этом сообщает министерство обороны Литвы. Участие первых крупнейших в истории страны военных учениях примут около 2500 солдат из Чехии, Канады, Эстонии, США, Великобритании, Литвы, Германии, Венгрии и Люксембурга, передает ТСН.ua. В ходе учений будет задействованы более 300 единиц военной техники различного назначения, в том числе гусеничные боевые машины пехоты Bradley, тяжелые гусеничные машины БПЗ инженерно-эвакуационного назначения, бронетранспортеры М113, колесные бронетранспортеры Stryker, FUCHS, БТР-80 и БТР-80 АМ.

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Во время учений будут отрабатываться взаимодействия военных частей НАТО, согласования действий и готовность проводить оборонительные, наступательные и стабилизационные операции.

Войска Литвы и НАТО будут отрабатывать также оперативное реагирование на смоделированные ситуации, развивая способности действовать сообща.