Литва призывает НАТО усилить меры безопасности в Балтии из-за действий России

Директор департамента политики безопасности министерства обороны Литвы Вайдотас Урбялис заявил в США, что меры безопасности, предпринимаемые в Балтийском регионе, должны быть усилены, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства Литвы.

После оккупации Крыма Россией Североатлантический альянс усилил свое присутствие в регионе.

«Дислокация сил НАТО и усиленная миссия воздушной полиции является прекрасным выражением солидарности стран альянса. Меры НАТО являются правильным ответом на сложившуюся ситуацию, однако присутствие сил союзников в регионе должно и дальше наращиваться», - сказал Урбялис.

На встрече с главой департамента международной безопасности США Дереком Холлетом, в которой приняли участие директора департаментов оборонной политики Литвы, Латвии и Эстонии, было поддержано предложение президента США о дополнительном выделении 1 миллиарда долларов на усиление мер безопасности в регионе.

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Впервые подразделения миссии охраны воздушного пространства НАТО в странах Балтии с 1 мая базируются не только в Литве, где число истребителей увеличено вдвое (до восьми самолетов), но и в Эстонии, куда были направлены четыре истребителя F-16 Королевских ВВС Дании.