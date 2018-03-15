Украинские журналисты побывали на границе ожесточенных врагов Южной Кореи и КНДР (видео)
20:56, 15 марта 2018Мир
536
Пока украинские паралимпийцы готовятся к соревнованиям в Пхенчхане, корреспондент ТСН исследовал геополитические особенности региона.
REUTERS
На Паралимпиаде в Пхенчхане у нашей команды сегодня день передышки. Уже завтра биатлонные соревнования и новые надежды на медали. Тем временем, корреспондент ТСН отправился на север страны, чтобы своими глазами увидеть, где проходит граница между заклятыми врагами.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter