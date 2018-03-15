Украинские журналисты побывали на границе ожесточенных врагов Южной Кореи и КНДР (видео)

Пока украинские паралимпийцы готовятся к соревнованиям в Пхенчхане, корреспондент ТСН исследовал геополитические особенности региона.

На Паралимпиаде в Пхенчхане у нашей команды сегодня день передышки. Уже завтра биатлонные соревнования и новые надежды на медали. Тем временем, корреспондент ТСН отправился на север страны, чтобы своими глазами увидеть, где проходит граница между заклятыми врагами.

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