Украинские журналисты побывали на границе ожесточенных врагов Южной Кореи и КНДР (видео)

20:56, 15 марта 2018
Мир
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REUTERS
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Теги: #КНДР