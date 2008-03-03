Евросоюз недоволен законодательством Китая

Европейской Союз в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) проведет консультации с Китаем относительно монополии “Синьхуа” на рынке финансовой информации страны.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Еврокомиссия решила начать такие консультации в рамках ВТО, поскольку не смогла найти решение проблемы во время двусторонних переговоров.

Евросоюз, в частности, недоволен законодательством Китая, который запретил заграничным поставщикам финансовой информации напрямую работать с китайскими потребителями, и требует заключать соглашения только через агента, которым должно выступать китайское информационное агентство “Синьхуа”.

“И это при том, что “Синьхуа” недавно учредил свой сервис финансовой информации, выведя его на конкурентный рынок с иностранными поставщиками”, - отмечается в сообщении Еврокомиссии, переданном УНИАН.

Вместе с ЕС о намерении провести консультации в рамках ВТО по этому вопросу заявили и Соединенные Штаты Америки.

“Конкурентный и открытый рынок финансовой информации является источником жизненной силы сильного финансового сектора, но китайские правила нарушают баланс в отношении иностранных компаний”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам торговли Питер МЕНДЕЛЬСОН. Вместе с тем, он выразил надежду, что сторонам удастся решить этот вопрос в дружеской и взаимовыгодной атмосфере.

Еврокомиссия считает, что правила Китая по отношению к иностранным поставщикам сервисов финансовой информации нарушают обязательства, взятые этой страной перед присоединением в ВТО в 2001 году.