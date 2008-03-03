В Европе верят, что Медведев возьмет курс на сближение с ЕС

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА поздравил Дмитрия МЕДВЕДЕВА с избранием Президентом России.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

Согласно сообщению, Х.СОЛАНА выразил свою веру в то, что при президентстве Д.МЕДВЕДЕВА произойдет дальнейшее сближение и усиление стратегического партнерства между Россией и ЕС.

Как сообщал УНИАН, по итогам президентских выборов 2 марта этого года в России, в первом туре победил Д.МЕДВЕДЕВ, которой набрал свыше 70% голосов избирателей.