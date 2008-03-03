В Европе верят, что Медведев возьмет курс на сближение с ЕС
20:18, 03 марта 2008Мир
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Солана поздравил нового Президента РФ
Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА поздравил Дмитрия МЕДВЕДЕВА с избранием Президентом России.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.
Согласно сообщению, Х.СОЛАНА выразил свою веру в то, что при президентстве Д.МЕДВЕДЕВА произойдет дальнейшее сближение и усиление стратегического партнерства между Россией и ЕС.
Как сообщал УНИАН, по итогам президентских выборов 2 марта этого года в России, в первом туре победил Д.МЕДВЕДЕВ, которой набрал свыше 70% голосов избирателей.
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