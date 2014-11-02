В Минске во время митинга оппозиции выкрикивали проукраинские лозунги
14:41, 02 ноября 2014Мир
0 0
В Минске несколько сотен активистов оппозиционных политических сил проводят акцию ко Дню памяти жертв политических репрессий.
В Минске проходит митинг памяти жертв политрепрессий / фото radiosvoboda.org
Участники акции идут по улицам белорусской столицы к урочищу Куропаты, где в 1937 - 1941 годах жертвами советского режима стали, по разным подсчетам, от 40 до 200 тыс. человек, передает радио "Свобода".
Участники шествия держат в руках белорусские национальные флаги, несколько украинских флагов. Активисты скандируют «Живе Беларусь!», а также «Слава Украине! - Героям Слава!», «Слава нации! - Смерть врагам!»
Оппозиционеров сопровождают сотрудники милиции в черной одежде. Лица в штатском ведут видеосъемку, но задержаний не происходит.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter