Великобритания обещает больше не вести дел с Россией "как обычно"

Лондон убежден, что "с высокой степенью вероятности" ответственность за отравление бывшего российского шпиона несет Москва.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала дать жесткий ответ, после того как стало известно, что бывший российский шпион Сергей Скрипаль был отравлен «нервнопаралитическим отравляющим веществом военного назначения», разработанным в России, а ее правительство пришло к выводу, что ответственность за отравление «с высокой степенью вероятности» несет Москва.

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«Мы больше не можем вести дела с Россией как обычно», – заявила премьер-министр, передает Голос Америки. Мэй подчеркнула, что выводы расследования должны основываться не на спекуляциях, но на свидетельствах, однако уже сегодня ясно, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены отравляющим веществом военного назначения, принадлежащим к тому типу, что разрабатывается в России.

«Есть два возможных объяснения... Или это было прямое действие российского правительства против нашей страны, или российское правительство потеряло контроль над своим нервнопаралитическим веществом, способным нанести катастрофический вред, и допустило, чтобы оно попало в чужие руки», – сказала Мэй.

Завтра Британия рассмотрит ответ, который будет дан на эти утверждения, заявила Мэй. "Если заслуживающего доверия ответа не будет, то мы сделаем вывод, что это действие следует рассматривать как незаконное применение Россией силы против Соединенного Королевства", – пояснила премьер-министр, добавив, что Великобритания «не потерпит подобных наглых попыток убивать ни в чем не повинных мирных граждан на ее земле».

В ходе выступления Мэй напомнила о гибели Александра Литвиненко, а также о таких действиях Москвы, как незаконная аннексия Крыма и вмешательство в выборы в других странах.

Британский премьер-министр сообщила, что речь идет об отравляющем веществе под названием «Новичок». Известно, что оно обладает большей силой, чем агент VX, и было разработано в СССР в 1970-1980-х годах.

Ожидалось, что Мэй представит серию первоначальных ответных мер против России, но она заявила парламенту, что ее правительство подождет разъяснений от Москвы.

Посол России в Великобритании Александр Яковенко был вызван в Форин-офис, где министр иностранных дел Борис Джонсон заявил ему, что Кремль должен дать ответ, в котором разъяснить, каким образом нервнопаралитический агент, который был разработан в России, и которым обладает только она, был применен на британской территории.

В свою очередь, российское посольство заявило, что Великобритания ведет «очень опасную игру» и предупредило о серьезных последствиях для двусторонних отношений.

Незадолго до выступления Мэй президент России Владимир Путин отверг предположения о причастности Кремля к отравлению Скрипаля – бывшего полковника российской военной разведки, который был завербован британской спецслужбой MI6 в качестве двойного агента и освобожден Россией в рамках обмена шпионами в 2010 году.