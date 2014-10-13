В Москве под судом проходит одиночный пикет в поддержку Савченко (фото)

В Москве возле здания Басманного суда проходит одиночный пикет в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, мужчина держит плакат с надписью "НАДЯ -Жанна Д'Арк".

Читайте такжеСегодня в Москву прилетит мать Савченко, но она может не встретиться с дочерью - адвокатПеред входом в здание суда дежурит полиция, процессы намерены освещать большое количество журналистов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 16.00 мск Басманный райсуд Москвы рассмотрит жалобу Савченко на назначение ей стационарной психиатрической экспертизы.

В то же время сегодня, 13 октября, Савченко была доставлена в Москве в экспертное учреждение для прохождения стационарной психолого-психиатрической экспертизы, несмотря на жалобу защиты относительно такой экспертизы.

Адвокат Савченко Николай Полозов считает, что его подзащитную перевели из СИЗО в стационар именно сегодня, в день суда, намеренно, и эта уловка направлена на затруднение доступа к правосудию.

Савченко была задержана боевиками на Донбассе, а затем ее переправили в Россию. Там ее обвинили в причастности к гибели российских журналистов под Луганском.

С середины июля она находилась под арестом в воронежском СИЗО. Затем Савченко перевели из Воронежа в Москву.

26 сентября Басманный райсуд перенес рассмотрение жалобы защиты Савченко на 13 октября.