Отравление Скрипаля: посла Великобритании вызвали в российский МИД

В посольстве Великобритании в Москве подтвердили, что посол посетит министерство иностранных дел РФ.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу вызван в российский МИД.

Об этом сообщили "РИА Новости" в министерстве РФ. "Сегодня в МИД вызван посол Великобритании в России", — сообщили в МИД РФ. Каких либо деталей к сказанному в министерстве не добавили.

В посольстве Великобритании в Москве подтвердили, что посол посетит министерство иностранных дел РФ и встретится с первым замглавы ведомства Владимиром Титовым.

Как сообщал УНИАН, британский премьер Тереза Мэй заявила в парламенте о том, что Сергей Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом, разработанным в России. По словам премьера, это было применено нервно-паралитические отравляющее вещество нового поколения под названием "Новичок". Москва должна предоставить все данные о программе «Новичок» Организации по запрещению химического оружия к концу вторника.

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Однако Россия не будет отвечать на запросы Великобритании в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, пока российской стороне не предоставят доступ к материалам дела.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России за шпионаж в пользу британской разведки, а в 2010 году получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами.