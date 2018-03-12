Дело об убийстве журналиста в Словакии набирает обороты: глава МВД уходит в отставку

16:16, 12 марта 2018
Мир
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Роберт Каліняк / REUTERS

Об этом он сказал на пресс-конференции 12 марта, передает Европейская правда. "Это важно для сохранения стабильности, поэтому я решил уйти с должности вице-премьера и министра внутренних дел", - сказал Калиняк.

Читайте такжеУбийство журналиста и его невесты: тысячи словаков протестовали против правительства (видео)Отметим, что ранее министр внутренних дел Словакии Роберт Калиняк заявлял, что не планирует подавать в отставку за дело об убийстве журналиста Яна Куцяка и его невесты.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Словакии допустил досрочные выборы из-за резонансного убийства журналиста.

27-летнего Яна Кучака нашли убитым недалеко от Братиславы. Вместе с невестой его застрелили в собственном доме. Убийство связывают с работой Яна - журналист разоблачал случаи мошенничества с налогами.

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Теги: #убийство журналиста#новости Словакии