В Непале разбился самолет с 71 пассажиром на борту: найдены обгоревшие тела (фото, видео)

12:33, 12 марта 2018
Мир
1990
Место катастрофы / REUTERS

Как сообщает Reuters, спасатели на месте аварии обнаружили сильно сгоревшие тела.

На борту самолета находился 71 человек, 17 человек были спасены, сказал представитель аэропорта. Число погибших и раненых пока неизвестно.

Фотограф агентства рассказал, что он увидел на асфальте возле аэропорта Катманду тела, накрытые тканью.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакастрофа#непал