В Непале разбился самолет с 71 пассажиром на борту: найдены обгоревшие тела (фото, видео)

На борту самолета находился 71 человек, 17 человек были спасены, сказал представитель аэропорта.

В столице Напала Катманду потерпел крушение при посадке пассажирский самолет, совершавший рейс из Бангладеша.

Как сообщает Reuters, спасатели на месте аварии обнаружили сильно сгоревшие тела.

На борту самолета находился 71 человек, 17 человек были спасены, сказал представитель аэропорта. Число погибших и раненых пока неизвестно.

Фотограф агентства рассказал, что он увидел на асфальте возле аэропорта Катманду тела, накрытые тканью.