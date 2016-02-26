В Непале разбился второй за два дня пассажирский самолет

В горах на западе Непала разбился второй за последние два дня пассажирский самолет, на его борту находились 11 человек, сообщает Lenta.ru.

"Представитель правительства Падамлал Ламичан (Padamlal Lamichane) заявил, что в результате произошедшего погиб по меньшей мере один человек. Самолет, по его словам, принадлежал авиакомпании Kasthamandap Airlines", - говорится в сообщении.

Отмечается, что перед падением на воздушном судне начались технические неполадки, после чего экипаж принял решение приземлиться на поле в горах. Выполнить маневр пилотам не удалось, в результате чего самолет разбился.

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В статье сообщают, что место происшествия находится в труднодоступном районе - путь до ближайшего города занимает по меньшей мере четыре часа. В настоящее время туда направляются полицейские и спасатели, из столицы страны Катманду вылетел вертолет.

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24 февраля в горах в центральной части Непала разбился пассажирский самолет. Все 23 человека, находившиеся на его борту, погибли. По предварительной версии, причиной катастрофы мог стать плотный утренний туман, из-за которого воздушное судно врезалось в гору.