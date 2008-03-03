Белтрансгаз плачется об убытках из-за Москвы и Киева

Ежедневные потери белорусского газотранспортного предприятия «Белтрансгаз» будут достигать 140 тыс. долл. из-за сокращения российским ОАО "Газпром" поставок газа в Украину.

Об этом УНИАН сообщил источник в белорусском ОАО «Белтрансгаз».

«Газпром» осуществляет часть поставок газа в Украину по территории Беларуси через транспортную сеть «Белтрансгаза». Сокращение поставок газа в Украину означает для белорусского предприятия сокращение объема предоставленных услуг и выполненных работ, что в результате может привести к сокращению доходов предприятия на 140 тысяч долларов в сутки», - сказал представитель белорусского ОАО «Белтрансгаз».

По его словам, протяженность белорусского участка, по которому газ транспортируется в Украину, составляет 550 километров.

Справка УНИАН. Газотранспортная система ОАО «Белтрансгаз» технологически связана с аналогичными системами соседних европейских стран и позволяет осуществлять транзит российского природного газа в Украину, Польшу, Литву и Калининградскую область Российской Федерации.

Общая протяженность газопроводов Республики Беларусь, обеспечивающих транзит российского природного газа в страны Европы, в однониточном исчислении составляет более 2500 км. Кроме того, ОАО «Белтрансгаз» выполняет операторские функции по эксплуатации магистрального газопровода Ямал-Европа, диаметром 1420 мм, протяженностью 575 км, находящегося в собственности ОАО «Газпром».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 марта, ОАО «Газпром» сократил поставки газа в Украину на 35% - до 46 млн. кубометров в сутки.