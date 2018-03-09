Американский беспилотник провел разведку у побережья аннексированного Крыма
08:02, 09 марта 2018Мир
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Американский разведывательный беспилотник совершал полеты вдоль побережья оккупированного Россией Крыма.
Иллюстрация / REUTERS
Разведывательные самолеты ВВС США и Великобритании совершили многочасовые полеты вблизи границ России на Балтике и Черном море.
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По сведениям мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет Королевских ВВС RC-135W осуществил полет вблизи границ Ленинградской и Псковской областей РФ, находясь в воздушном пространстве Эстонии.
Стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4B совершал пролеты на высоте 16 тыс. м от западной оконечности аннексированного Россией Крыма вдоль его западного и южного побережий, а также всего побережья Краснодарского края до Сочи.
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